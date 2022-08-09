وسجلت الشركة نمواً بنسبة 34 بالمئة، في صافي أرباحها عن النصف الأول من العام لتصل إلى 1.39 مليار درهم (حوالي 378 مليون دولار) في حين زادت الإيرادات بنسبة 13 بالمئة لتصل إلى 4.66 مليار درهم (1.27 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما وصلت أرباح النصف الأول قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 2.13 مليار درهم (580 مليون دولار)، بزيادة قدرها 16 بالمئة على أساس سنوي وبهامش قدره 45.7 بالمئة، وذلك نتيجة استمرار الشركة في تحقيق نتائج قوية في كفاءة التكلفة.

ويأتي استمرار نمو إيرادات شركة "أدنوك للحفر" على أساس سنوي مَدفوعاً بقطاع خدمات أعمال الحفر البرية، وجُهود الشركة المتواصلة لتمكين مجموعة "أدنوك" من تحقيق أهدافها الطموحة المتمثلة في رفع سعتها الإنتاجية.

كما حقق قطاع أعمال خدمات حقول النفط في الشركة كذلك مَكاسب قوية على أساس سنوي.

وشهدت إيرادات الشركة نمواً خلال الربع الثاني بواقع 11 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.45 مليار درهم (667 مليون دولار) مدفوعةً بشكل أساسي بقطاعي خدمات الحفر البرية وخدمات حقول النفط.

وارتفعت أيضاً الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني من عام 2022 بمعدل 7 بالمئة مقارنة بالربع الأول ووصلت إلى 1.10 مليار درهم (299 مليون دولار) كما ارتفع صافي أرباح الربع الثاني من عام 2022 بمعدل 17 بالمئة مقارنة بالربع الأول، وبنسبة 19 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 749.19 مليون درهم (204 مليون دولار).

• خدمات الحفر البرية: ارتفعت إيرادات النصف الأول لتصل إلى 2.57 مليار درهم، بزيادة قدرها 24 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 بعد إضافة حفارات جديدة إلى الأسطول، فيما بلغت إيرادات الربع الثاني 1.40 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 33 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت أيام التشغيل الإجمالية والإيرادات الأساسية في الربع الثاني من العام 2022 أعلى مما كانت عليه في الفترة السابقة نفسها.

• خدمات الحفر البحرية: بلغت إيرادات النصف الأول 1.05 مليار درهم، وهي ثابتة على نطاق واسع مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت إيرادات الربع الثاني 528.84مليون درهم إماراتي عن هذا العام، مُسجلة انخفاضاً بواقع 8 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي بسبب الحالة التشغيلية للحفارات والتأخير في استبدال الحفارات المستأجرة بوحدات مملوكة للشركة.

• خدمات الجزر الاصطناعية: بلغت إيرادات النصف الأول 370.92 مليون درهم على غرار النصف الأول من عام 2021. وانخفضت إيرادات الربع الثاني من العام الحالي البالغة 187.30 مليون درهم إماراتي بنسبة 26 بالمئة على أساس سنوي بسبب التحركات المحاسبية في الفترة السابقة.

• خدمات حقول النفط: ارتفعت إيرادات قطاع خدمات حقول النفط بفضل الأداء الجيد في النصف الأول، والتي وصلت إلى 657.38 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 14 بالمئة، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، مدفوعةً بالنشاط المرتفع بسبب التوسع المستمر مع هامش تطور جيد، فيما بلغت إيرادات الربع الثاني من العام الحالي 334.20 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 5 بالمئة على أساس سنوي.



كما شهد برنامج الشركة لتوسيع أسطول الحفارات زخماً إضافياً في النصف الأول من العام 2022 بإضافة ثماني حفارات جديدة، حيث تمت إضافة خمس حفارات من طراز (Helmerick & Payne FlexRigs) في الربع الأول من العام. وتم توقيع اتفاقيات بيع وشراء لثلاث حفارات بحرية ذاتية الرفع في الربع الثاني من العام نفسه.

وتشكل القيمة الإجمالية لعمليات الاستحواذ على الحفارات جزءًا من توجيه الإنفاق الرأسمالي للشركة لمدة ثلاث سنوات، والذي يتراوح بين 9.18 و11 مليار درهم، بالإضافة إلى خريطة الطريق الاستراتيجية لزيادة عدد الحفارات في الأسطول إلى 122 حفارة بنهاية عام 2024.

وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح المستدامة والتدريجية في شركة "أدنوك للحفر"، أكد مجلس الإدارة الزيادة في توزيعات الأرباح نصف سنوية المؤقتة بنسبة 5 بالمئة البالغة 1.25 مليار درهم (340 مليون دولار) بواقع 7.83 فلساً للسهم العادي للسنة المالية 2022 يتم دفعها في الربع الرابع.

ويعكس النمو في توزيعات الأرباح التدفق النقدي المستقبلي القوي لشركة "أدنوك للحفر"، مع توفير فرص كبيرة للاستثمار في النمو المستقبلي طويل الأجل.

وتعليقا على النتائج، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة "أدنوك للحفر": "استمرت أدنوك للحفر في تحقيق نمو قوي خلال عام 2022 والوفاء بالتزامها بمواصلة التقدم والعمل على زيادة العوائد لمساهميها. وتُعتبر النتائج نصف السنوية المتميزة، والتنفيذ الناجح للخطط والأهداف الاستراتيجية، دليلاً على الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة للمساهمة في تحقيق هدف "أدنوك" بزيادة سعتها الانتاجية، وكذلك هدف حكومة الإمارات بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. وكجزء من سياسة توزيع الأرباح المعلنة سابقاً، يسر مجلس الإدارة تأكيد أن توزيعات الأرباح المؤقتة للسهم ستشهد زيادة بنسبة 5 بالمئة بواقع 7.83 فلساً للسهم، وبذلك تصل قيمة الدفعة الأولى من السنة المالية 2022 إلى 1.25 مليار درهم."

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، عبدالرحمن عبدالله الصيعري: "أتى تحقيق هذه النتائج مدفوعًا بأهدافنا الاستراتيجية... كما اكتسب برنامج توسيع أسطولنا زخماً حقيقياً وهو أمر أساسي لاستراتيجية نمونا. وستساعدنا الحفارات التي أضفناها إلى أسطولنا في النصف الأول من هذا العام في الوفاء بالتزاماتنا تجاه مساهمينا، بما في ذلك ’أدنوك‘ التي تعمل من أجل بلوغ أهداف رفع سعتها الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز."

ويساعد برنامج توسيع أسطول "أدنوك للحفر" في دعم عمليات تطوير عدد متزايد من المشاريع العالمية المستوى في الإمارات، حيث انعكس ذلك من خلال عدد من العقود التي حصلت عليها الشركة في الأسابيع الأخيرة.

يذكر أن "أدنوك للحفر" قد حصلت في 27 من يوليو على عقود بقيمة 7.34 مليار درهم (حوالي 2 مليار دولار) لوحدات الحفر البحرية وخدمات الحفر المتكاملة لتطوير مشروع امتياز "غشا" للغاز البحري التابع لأدنوك.

كما أكدت الشركة في 5 من أغسطس، حصولها على عقود بقيمة 12.5 مليار درهم إماراتي إضافية لـ 8 منصات حفر بحرية عالية المواصفات لتوفير خدمات عمليات الحفر لأدنوك البحرية.