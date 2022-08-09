وقال الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا، لوهوت بانجايتان، إن العقد يشمل شركات من بينها "شيجيانج هوايو للكوبلت"، وسوف يسمح لشركة "تسلا" بالحصول على مواد خام من أجل بطاريات أيونات الليثيوم من "مجمع موروالي الصناعي" المتخصص في النيكل بإندونيسيا، بحسب "سي إن بي سي".

وقالت شركة "تسلا"، إنها تتوقع أن تنمو نسبتها من المعادن والفلزات التي يتم الحصول عليها من مصادرها مباشرة، بينما تقوم بتوسيع سلسلة إمدادات البطاريات الخاصة بها لدعم خطوط التجميع الخاصة بها.

وكان أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا يحاول إقناع تسلا بإنشاء مصنع إنتاج في البلاد، التي لديها احتياطيات كبيرة من النيكل. ولحشد جهود الاستثمار التقى الرئيس جوكو ويدودو مع إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا في وقت سابق من هذا العام.

وقال بانجيتان "ما زلنا في مفاوضات مستمرة مع تسلا التي بدأت بالفعل عمليات الشراء من منتجين ممتازين في إندونيسيا".

تحرص إندونيسيا على تطوير صناعات السيارات الكهربائية والبطاريات في الداخل وقد أوقفت تصدير خام النيكل لضمان الإمداد للمستثمرين. ونجحت هذه الخطوة في جذب استثمارات من عمالقة الصلب الصينيين والشركات الكورية الجنوبية مثل "إل جي" و"هيونداي".

ومع ذلك، فقد ذهبت معظم استثمارات النيكل حتى الآن إلى إنتاج المعادن الخام مثل الحديد والنيكل والفيرونيكل.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول كبير قوله إن الحكومة تخطط لفرض ضريبة تصدير على هذه المعادن لتعزيز الإيرادات مع تشجيع المزيد من الإنتاج المحلي للمنتجات عالية القيمة.

أزمة النيكل

تجاوزت أسعار النيكل بعد أزمة أوكرانيا 250 بالمئة لتتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار للطن المتري في بورصة لندن في مارس الماضي، بعد أن أشعلت الأزمة المخاوف من وقف الإمدادات.

وتمثل روسيا حوالي 9% من إمدادات النيكل العالمي، وتمتلك ما يقرب من ثلث خام كبريتيد النيكل في العالم.

ما هو النيكل؟

النيكل عنصر كيميائي له الرمز Ni والعدد الذري 28 في الجدول الدوري للعناصر، وهو فلز أبيض فضي بمظهر ذهبي خفيف، وهو أحد المواد المغناطيسية في درجة حرارة الغرفة.

ويرجع استخدام هذا العنصر لعام 1751، وتم فصله لأول مرة على يد العالم السويدي أكسل فريدريك كرونستيدت الذي أخطأ في اعتقاده أنه خام معدن النحاس.

وكان الاعتقاد السائد في أوروبا آنذاك أن النيكل هو نفسة خام النحاس بسبب التشابه الكبير بينهما في الشكل الخارجي والمظهر الطبيعي ولهذا السبب لم يكن من السهل اختزال خام النيكل لإنتاج الفلز مما جعل الألمان يطلقون عليه اسم كيبفر- نيكل.

استخدامات النيكل

يستخدم النيكل بشكل رئيسي في صناعة السبائك، كما يستخدم بشكل خاص في صناعة الصلب والسبائك غير الحديدية لتحسين جودتها من حيث الصلابة والمتانة ومقاومة التآكل.

ويستخدم 60% من النيكل في صناعة الصلب المقاوم للصدأ و13% لصناعة سبائك النيكل، كما يستخدم النيكل في صناعة أجهزة صناعة الأغذية وبراميل نقل المواد الكيميائية وصناعة الأجهزة الإلكترونية وأجزاء مكونات الصواريخ والمركبات الفضائية وصناعة المصابيح القلوية والمبادلات والعوازل الحرارية.

كما يستخدم أيضا في صناعة العملات المعدنية وصناعة الخزف والفخار وأطقم خلاطات المياه.

ويستخدم النيكل في الأقطاب الكهربائية خاصة القطب السالب (الكاثود) مثل النيكل-ثاني أكسيد المنغنيز وفي البطاريات الكهربائية مثل النيكل-كاديوم، النيكل والمعادن، النيكل والزنك.

كما يُستخدم أيضا مع النحاس حيث يعطي معه لونا ورديا مصفر أما الذهب مع النيكل يعطي الذهب الأبيض. ويُستخدم النيكل في الأعمال الهيكلية والتغطية الكهربائية لمقاومته الصدأ.

يذكر أن روسيا تمثل حوالي 9% من إمدادات النيكل العالمي، وتمتلك ما يقرب من ثلث خام كبريتيد النيكل في العالم، وهذا يعطي حالة صادراتها تأثيرًا كبيرًا على سعر معدن الفئة 1 المُتداول به في بورصة لندن للمعادن.

كما أن الفئة المنتجة من روسيا هي الأنسب لإنتاج كبريتات النيكل، وهي مادة كيميائية ستزداد أهمية في السنوات القادمة بسبب استخدامها في السيارات الكهربائية.

وتعد شركة نورنيكل الروسية، هي أكبر منتج للنيكل المكرر في العالم، ووفقًا لرويترز فإن الشركة أنتجت 193 ألف طن في عام 2021 أو حوالي 7% من إنتاج المناجم العالمي المقدر بـ 2.7 مليون طن.