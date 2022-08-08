ولكن المستثمرين ظلوا على حذرهم، إذ زادت هذه البيانات أيضا من التوقعات بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تشديد سياسته النقدية أكثر.

وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي 73.89 نقطة أو بنسبة 0.23 بالمئة إلى 32877.36 نقطة.

وصعد المؤشر "ستاندرد آند بوز 500" بواقع 10.74 نقطة أو بنسبة 0.26 بالمئة إلى 4155.93.

كما صعد مؤشر "ناسداك" المجمع 46.17 نقطة أو بنسبة 0.36 بالمئة إلى 12703.72.