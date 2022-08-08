وأوضحت وزارة المالية أن الحساب الجاري لليابان، ثالث أكبر اقتصادات العالم، قد سجلا عجزا لأول مرة منذ شهر يناير الماضي بسبب ارتفاع قيمة الواردات، نتيجة للزيادة بأسعار الطاقة والمواد الخام على الاقتصاد.

وارتفعت أسعار الطاقة، كالفحم والوقود بنحو 49 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر يونيو، بينما ارتفعت قيمة الصادرات اليابانية خلال الشهر بنحو 20 بالمئة فقط.

وانخفض فائض الحساب الجاري لليابان خلال 4 سنوات متتالية حتى شهر مارس 2022.

وبحسب تقرير لرويترز، لم يعزز انخفاض الين من صادرات اليابان، بسبب اتجاه المصنعين للإنتاج والتصنيع خارج البلاد، بينما ساهم تراجع الين في تضخم تكلفة الواردات.