ووجد استطلاع أجراه موقع "أي بي سي نيوز" وشركة "أيبسوس" للأبحاث أن 69 في المئة من المشاركين يعتقدون أن الاقتصاد الأميركي "يزداد سوءًا"، فيما ذكر 12 في المئة أنه "يتحسن".

بينما كشف 18 في المئة، ممن شملهم الاستطلاع، أن الاقتصاد في بلادهم "ظل كما هو".

وأبرزت وكالة "بلومبرغ" أن نسبة 69 في المئة هي الأعلى منذ الأزمة المالية التي انفجرت عام 2008.

في المقابل، أبدى 34 في المئة من المستجوبين موافقتهم على "تعامل الرئيس جو بايدن مع أسعار الغاز"، وهي نسبة تزيد بـ7 نقاط عن استطلاع مماثل أجري في يونيو الماضي.

وفيما يخص قضية الإجهاض، أبرز 49 في المئة ممن شملهم الاستطلاع، أنهم يفضلون المرشح الذي يدعم الحفاظ على حق الإجهاض، مقابل 27 في المئة سيدعمون المرشح الذي يحد من الوصول إلى هذا الحق، أما البقية فأشارت إلى عدم اهتمامها بموقف المرشح من هذا الموضوع.

وتم إجراء الاستطلاع الجديد في الفترة بين 5 و6 أغسطس، بمشاركة 665 أميركي وأميركية.