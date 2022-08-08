وبددت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب سابقة وتراجعت بأكثر من 1 بالمئة مسجلة أقل من 94 دولارا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الأميركي بنحو 1 بالمئة أيضا ليصل إلى أقل من 88 دولارًا للبرميل.

وسجلت أسعار أقرب شهر استحقاق لخام برنت أدنى مستوياتها منذ فبراير شباط الأسبوع الماضي، متراجعة 13.7 بالمئة، ومسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أبريل 2020.

كما خسر خام تكساس الأميركي نحو 9.7 بالمئة، بسبب ضغطت المخاوف المتعلقة بالركود.

وقال المحلل في "بي.في.إم"، ستيفن برينوك، إن تحرك الأسعار الأسبوع الماضي لم يترك أي شك في أن مخاوف الطلب بسبب الركود المحتمل لها "اليد العليا" على مخاوف الإمدادات، مشيرا إلى أن أثر الحرب قد تلاشى.

وعوض الخامان بعض الخسائر يوم الجمعة بعد أن تزايدت وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، على نحو أفضل من المتوقع في يوليو.

كما فاجأت الصين أمس الأحد الأسواق بنمو أسرع من المتوقع في الصادرات.

وأظهرت بيانات جمركية أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، استوردت 8.79 مليون برميل يوميا من الخام في يوليو، ارتفاعا من أدنى مستوى منذ أربع سنوات في يونيو، ولكنها لا تزال أقل بنحو 9.5 بالمئة عن مستواها قبل عام.