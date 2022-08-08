وعززت بيانات التوظيف الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية.

ورأى المتداولون البيانات على أنها مؤشر على احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بدرجة أكبر لمواجهة التضخم.

لكن هذا الصعود تراجع في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الاثنين، مع تراجع مؤشر الدولار إلى 106.25 بحلول الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش، بانخفاض 0.4 بالمئة خلال اليوم، وذلك مقارنة بتسجيله أعلى مستوى له منذ عشرة أيام يوم الجمعة عند 106.930.

وتترقب الأسواق الآن صدور بيانات التضخم الأميركية، يوم الأربعاء، لتلقي مزيد من المؤشرات على نشاط أكبر اقتصاد في العالم.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع التضخم السنوي إلى 8.7 بالمئة في يوليو مقارنة مع 9.1 بالمئة سابقا.

وتعافى الدولار الأسترالي بعد خسائره يوم الجمعة، وبحلول الساعة 0751 بتوقيت غرينتش، ارتفع 0.9 بالمئة في اليوم إلى 0.697 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.627 دولار.

وانخفض الدولار مقابل العملة اليابانية إلى 134.945 ين.

وتراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو مجددا بعد أن ارتفعت في أعقاب صدور بيانات التوظيف يوم الجمعة، وبدا أن السندات الإيطالية تجاهلت قرار وكالة موديز بخفض النظرة المستقبلية لإيطاليا.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.02095 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1.2118 دولار.