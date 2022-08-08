وصعد نيكي 0.26 بالمئة إلى 28249.24 نقطة وهو أعلى إغلاق له منذ 29 مارس. وسجل المؤشر، الذي فتح على انخفاض، مكاسب لأربع جلسات على التوالي. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22 بالمئة إلى 1951.41 نقطة.

وانخفض المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك الأميركيان في الجلسة السابقة بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بعد صدور تقرير قوي لبيانات التوظيف الأميركية عزز التوقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.

وأظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وفروا عددا من فرص العمل أكبر بكثير مما كان متوقعا في يوليو، فيما انخفض معدل البطالة إلى مستوى يعادل مستويات ما قبل الجائحة عند 3.5 بالمئة.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو والمقرر صدوره يوم الأربعاء، والذي قد يعكس تراجعا طفيفا في معدل النمو الرئيسي وكذلك تسارعا إضافيا في معدل التضخم الأساسي.

وقال تاكاتوشي إيتوشيما المحلل الاستراتيجي في بيكتت لإدارة الأصول "كان رد فعل وول ستريت متباينا على بيانات الرواتب، لذلك من الصعب على المستثمرين أن يضعوا رهانا جديا في اليابان. إنهم ينتظرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين قبل القيام بأي رهانات نشطة".

وأضاف "طالما أن قرار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعتمد على البيانات الاقتصادية، سيتعين على المستثمرين الاستمرار في انتظار مؤشرات رئيسية جديدة".

وفي اليابان، صعد سهم بانداي نامكو 4.06 بالمئة ليعطي دفعة كبيرة للمؤشر نيكي بعد أن رفعت شركة الألعاب توقعاتها لأرباح نصف السنوية.

وارتفع سهم سوزوكي موتور 10.44 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع السيارات عن قفزة 36.8 بالمئة في أرباحها التشغيلية للربع الأخير.

وكسب سهم كانون 4.63 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع الكاميرات ومعدات المكاتب عن إعادة شراء أسهمها للمرة الثانية هذا العام.