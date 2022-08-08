وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة إلى 1771.74 دولار للأونصة في الساعة 04:54 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع واحد في المئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 في المئة إلى 1788.20 دولار.

وقال ستيفن إينيس، من مؤسسة "إس. بي.آي" لإدارة الأصول إن التعاملات على الذهب بدأت بشكل هاديء، في الوقت الذي ما زالت فيه السوق تستوعب الآثار المترتبة على تقرير الوظائف الأميركي القوي، وإلى أي مدى سيؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف إينيس أن زيادة يوليو في الوظائف غير الزراعية ترفع احتمالات رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس في سبتمبر، والتي لا بد وأن تكون لها تبعات سلبية بالنسبة لأسعار الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 19.87 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 1.3 في المئة إلى 920.25 دولار، واستقر البلاديوم عند 2125.68 دولار.