وسجلت الصادرات الصينية إلى روسيا، والتي تواجه عقوبات من عدة دول مختلفة بسبب الأزمة في أوكرانيا، تراجعًا في شهر يونيو بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي.

ومن جهة أخرى، ارتفعت الصادرات الروسية إلى الصين بنسبة 49.3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، وهي نسبة أقل مقارنة بالزيادة التي سجلتها الصادرات الروسية في يونيو بنسبة 56 بالمئة، وفي مايو بنسة 79.6 بالمئة، بحسب بيانات جمركية حصلت عليها رويترز.

وتعتبر روسيا مصدرًا رئيسيًا تعتمد عليه في الصين في وارداتها من النفط والغاز والفحم والسلع الزراعية، إذ كانت موسكو أكبر مصدري النفط لبكين خلال شهري مايو ويونيو.

وعلى الرغم من ذلك، تراجعت الإمدادات النفطية الروسية للصين إلى 21.3 مليون برميا في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ فبراير الماضي.

ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي، انتقدت الصين العقوبات التي أعلنتها العديد من الدول على روسيا، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات ضرورية بهدف الحفاظ على حقوق شركاتها، والتي تتعامل مع الجانب الروسي.