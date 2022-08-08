وسجلت أدنوك للتوزيع خلال النصف الأول من العام 2022 نمواً في إجمالي حجم مبيعات الوقود على أساس سنوي بلغ 9 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما حققت نمواً مطرداً في حجم مبيعات وقود الشركات بنسبة 27 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارات وتأكيد اتفاقات البيع الجديدة لوقود الشركات التي وقعت العام الماضي.

وارتفع إجمالي ربح أعمال تجزئة غير الوقود بنسبة 10% في النصف الأول من العام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بالحملات الترويجية التي تركز على العملاء وازدياد المعاملات في محطات الخدمة، وزيادة مبيعات الأطعمة والمشروبات.

وسرّعت أدنوك للتوزيع وتيرة تنفيذ استراتيجيتها للنمو خلال النصف الأول من العام 2022 بافتتاح 12 محطة خدمة جديدة في الإمارات، أربع منها في دبي، ليصل بذلك عدد محطاتها الداخلية إلى 472 محطة خدمة "35 محطة خدمة في دبي".

وفي المملكة العربية السعودية، افتتحت الشركة 26 محطة خدمة جديدة خلال النصف الأول من العام ليصل إجمالي عدد محطاتها في السعودية إلى 66 محطة خدمة. وبذلك يبلغ العدد الكلي لمحطات الشركة 538، كما في 30 يونيو 2022. وتمضي الشركة قدماً في تحقيق هدفها الرامي إلى افتتاح 60-80 موقعاً جديداً في العام 2022.

وبالإضافة إلى ذلك، سجلت أدنوك للتوزيع تقدماً في برنامجها لتجديد متاجر التجزئة، من خلال تجديد 5 متاجر واحة أدنوك خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وتقدم المتاجر المجددة الأطعمة الطازجة والقهوة الممتازة وقائمة متنوعة من الخيارات، مما ساهم في زيادة سنوية في إجمالي أرباح قطاع مبيعات التجزئة لغير الوقود.

كما ارتفع خلال النصف الأول من العام 2022 عدد الدول التي تصدر إليها أدنوك للتوزيع زيوت التشحيم "فويجر" إلى 21 سوق عالمية. كما قامت الشركة بإطلاق سلسلة زيوت "فويجر" الخضراء، زيوت تشحيم بديلة مخصصة لمحركات البنزين والديزل والمصنّعة باستخدام زيوت أساسية نباتية المصدر بنسبة 100%.

وعززت أدنوك للتوزيع توسعها على الصعيد العالمي بدخولها في شراكة مع شركة "توتال إنرجيز " فقد أعلنت عن أكبر صفقة استثمارية في تاريخها للاستحواذ على حصة 50% من محفظة أعمال شركة "توتال إنرجيز للتسويق، مصر"، إحدى أكبر أربع شركات توزيع الوقود في مصر.

وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 683 مليون درهم، مع ربح إضافي يصل إلى 63.5 مليون درهم في حال تم استيفاء شروط معينة.

وتأتي عملية الاستحواذ هذه في إطار رؤية الشركة لجعل أدنوك للتوزيع شركة رائدة إقليمياً في قطاع توزيع الوقود.

ومن المتوقع إتمام الاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2023، حيث يخضع الاتفاق لاستيفاء شروط معينة، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

وتعليقا على النتائج، قال الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، م. بدر سعيد اللمكي : " لقد حافظنا خلال النصف الأول من العام 2022 على أداء مالي وتشغيلي قوي، وكان أداء الشركة قويًّا مع نمو مطرد وميزانية مالية صلبة لدعم الاستثمارات المعززة للنمو وتحقيق عائدات مجزية للمساهمين".

وأضاف أن دخول السوق المصري سيساهم في خلق مصادر عائدات جديدة من خلال تنويع محفظة أعمال الشركة، مما سيعزز أدائنا المالي بشكل كبير.

وتنص سياسة شركة أدنوك للتوزيع لتوزيع الأرباح لعام 2022 على توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار)، أي بما يقدّم عائد ربح سنوي بنسبة 4.8 بالمئة، بناءً على سعر السهم البالغ 4.32 فلس كما في 5 أغسطس 2022.

وتتوقع الشركة توزيع أرباح نقدية لا تقل عن 1.285 مليار درهم ما يعادل 10.285 فلس للسهم عن النصف الأول من العام 2022 في شهر أكتوبر القادم، على أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح للعام 2022 ما يعادل 10.285 فلس للسهم في شهر أبريل 2023 ، وذلك وفقاً لتقدير مجلس إدارة الشركة وموافقة المساهمين.