وقالت الوزارة على فيسبوك: "سفينة البضائع السائبة فولمارس وصلت إلى ميناء تشورنومورسك ومستعدة للتحميل".

وأبحرت أربع سفن تحمل مواد غذائية من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في وقت سابق من اليوم في إطار اتفاق لفك الحصار عن صادرات البلاد البحرية.

وتحمل السفن الأربع أكثر من 160 ألف طن من الذرة ومواد غذائية أخرى.

ويشرف مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، حيث يعمل أفراد من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، على عملية استئناف تصدير الحبوب.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في التوصل للاتفاق الشهر الماضي بعد تحذيرات من المنظمة الدولية من احتمال تفشي المجاعة في مناطق من العالم بسبب توقف شحنات الحبوب من أوكرانيا مما أدى إلى شح الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وشكلت روسيا وأكرانيا معا قبل الحرب الروسية في أوكرانيا ما يقرب من ثلث صادرات القمح على مستوى العالم.

وقال مركز التنسيق المشترك في وقت متأخر من أمس السبت إنه صرح بمغادرة خمس سفن جديدة عبر البحر الأسود بواقع أربع تغادر من ميناءي تشورنومورسك وأوديسا وعلى متنها 161084 طنا من المواد الغذائية، وواحدة قادمة.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن السفن التي غادرت الموانئ الأوكرانية كان من بينها السفينة جلوري، التي تحمل 66 ألف طن من الذرة وستتجه إلى إسطنبول، فيما ستتجه السفينة ريفا ويند وعلى متنها 44 ألف طن من الذرة إلى الإسكندرونة.

وتابعت الوزارة أن السفينتين الأخريين اللتين غادرتا أوكرانيا هما ستار هيلينا، التي تحمل 45 ألف طن من الطحين (الدقيق) وستتجه إلى الصين، والسفينة مصطفى نجاتي، التي تحمل ستة آلاف طن من زيت دوار الشمس وستتجه إلى إيطاليا.

وغادرت أول أربع سفن أوكرانيا الأسبوع الماضي بموجب الاتفاق.