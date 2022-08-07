وكان فريد يشغل منصب رئيس البورصة المصرية من أغسطس 2017، وحتى قرار انتقاله إلى هيئة الرقابة المالية.

وهيئة الرقابة المالية في مصر هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.

وكان فريد نائبا لرئيس البورصة المصرية في الفترة بين 2010 و2011.

يشغل فريد حاليا منصب رئيس الاتحاد اليورواسيوي للبورصات بالانتخاب، وعضو مجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية، وعضو مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية.

وحصل فريد على درجة الدكتوراه في مجال "اقتصاديات التمويل" من جامعة كارديف متروبوليتان بالمملكة المتحدة، وسبق أن عمل في الفترة بين 2013 و2016 مستشارا لشئون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي في مصر، وعمل أيضا محاضرا في الجامعة الأميركية في مصر.