وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إن ربحها الصافي في نصف السنة الأول بلغ 29.76 مليون دينار مقابل 26.46 مليون قبل عام، بزيادة 12.5 بالمئة. وعزت الشركة هذا الارتفاع إلى زيادة معدل الإشغال في مجمع الأفنيوز الذي تملكه، مع انخفاض قيمة معدل الخصومات لمستثمري ومؤجري الوحدات في المجمع.

و"المباني" هي شركة متخصصة في تطوير المشروعات العقارية ويبلغ رأسمالها المدفوع 124 مليون دينار، وقد جرى إدراجها بسوق الكويت للأوراق المالية منذ عام 1999، كما أُدرجت في مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، بحسب موقعها الإلكتروني.

وتعمل الشركة في مشروعات عقارية في الكويت وبعض دول المنطقة مثل السعودية والإمارات والبحرين.