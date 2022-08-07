وقالت "أجيليتي" في بيان للبورصة الكويتية إنها تتوقع أيضا توقيع عقدين آخرين للتسهيلات التمويلية قيمتهما 100 مليون دولار.

وأوضح البيان أن هذه التسهيلات ستستخدم لتمويل خطط نمو الشركة، ومنها التمويل الطويل الأجل للاستحواذ على شركة "جون مينزيس" البريطانية. وتوقعت الانتهاء من هذه الجولة من التمويل بتسهيلات تبلغ نحو 3.2 مليار دولار.

وكانت "أجيليتي"، قالت يوم الخميس الماضي، إنها انتهت من جميع الإجراءات الخاصة بعملية الاستحواذ على شركة "جون مينزيس" البريطانية، بقيمة 285 مليون دينار كويتي (763 مليون جنيه إسترليني).

وأضافت "أجيليتي" أنها ستدمج عمليات "جون مينزيس" مع عمليات شركة ناشيونال لخدمات الطيران "ناس".

وفي مارس الماضي، أعلنت "جون مينزيس" أن وحدة تابعة لشركة "أجيليتي" ستستحوذ عليها. وكانت "أجيليتي" تمتلك بالفعل 19 من الشركة البريطانية المتخصصة في خدمات المطارات والمدرجة في بورصة لندن قبل الصفقة الأخيرة.

ومن المتوقع أن تصبح المجموعة المدمجة أكبر شركة لخدمات المطارات في العالم من حيث عدد الدول التي تخدمها والثالثة على مستوى العالم من حيث الإيرادات.