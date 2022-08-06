ونقلت الصحيفة عن مصادر -طلبت عدم الكشف عن هويتها- أن شركة الأدوية العملاقة التي مقرها في نيويورك تتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة في الأيام المقبلة.

وكانت وكالة "بلومبرغ" ذكرت في وقت سابق من الأسبوع أن التكنولوجيا الحيوية تجتذب اهتمام شركات الأدوية في الفترة الأخيرة للقيام بصفقات استحواذ.

وارتفعت أسهم شركة "غلوبال بلود" بنحو 52 بالمئة أمس الجمعة في نيويورك بعد أن توقفت لفترة وجيزة بسبب التقلبات.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية وافقت على عقار أنتجته "غلوبال بلود" لعلاج فقر الدم المنجلي، وهو مرض مؤلم يصعب علاجه.