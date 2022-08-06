وتزور إليزابيث روزنبرغ، مساعدة وزيرة الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، جاكرتا يومي الاثنين والثلاثاء، وسنغافورة يومي الأربعاء والخميس.

وستلتقي بمسؤولين حكوميين لمناقشة ردود الفعل على الحرب الروسية في أوكرانيا بما في ذلك السقف السعري للنفط الروسي، الذي يمثل مصدر التمويل الرئيسي للموازنة الروسية. وستجتمع أيضا مع كبار رجال الأعمال في مجال الطاقة والتمويل.

وكان "بنك أوف أميركا"، حذر في مذكرة من أن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي قد يؤدي إلى دفع أسعار خام برنت فوق مستويات 130 دولارا للبرميل حتى إذا زاد تحالف "أوبك+" الإنتاج.

وأشار "بنك أوف أميركا" إلى أن وضع سقف من جانب الولايات المتحدة وأوروبا لأسعار بيع النفط الروسي قد يؤدي إلى خفض الإمدادات من جانب موسكو، وهو ما قد يصعد بسعر خام برنت أعلى من 130 دولارا.

وتأتي هذه التوقعات، في الوقت الذي أقر فيه تحالف "أوبك+" يوم الأربعاء الماضي زيادة طفيفة في الإنتاج قدرها 100 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول سبتمبر، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها زيادة متواضعة وليست كافية لسد الفجوات في غياب الإمدادات الروسية.

وقال محللو البنك في مذكرة، إنه حتى لو حقق تحالف "أوبك+"، هدفه الأخير بزيادة إنتاج النفط، فقد لا يكون ذلك كافيا لتهدئة ارتفاع أسعار النفط.

وكانت رويترز قد ذكرت أن تحالف "أوبك+" لم يحقق سوى 60 بالمئة من زيادة الإنتاج المتفق عليها في يوليو.