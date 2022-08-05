وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فإن هذا الاستثمار يسعى إلى استكشاف فرص ومجالات استثمارية جديدة للتعاون في مشاريع عبر مختلف القطاعات لتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية التي تخدم مصلحة البلدين.

ويأتي الإعلان عن هذا الاستثمار في إطار حرص الإمارات وباكستان على استمرار التعاون في مختلف المجالات والتي تشمل الغاز والبنية التحتية للطاقة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا الزراعة والخدمات اللوجستية والاتصالات الرقمية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية.

وتواجه باكستان تحديات اقتصادية كبيرة، وأعلن صندوق النقد الدولي في منتصف الشهر الماضي أنه توصل لاتفاق مبدئي مع الحكومة الباكستانية لإحياء حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار.

وكانت باكستان اتفقت مع صندوق النقد الدولي على الاتفاقية في الأصل عام 2019. لكن تم تعليق إصدار شريحة تزيد قليلا على مليار دولار في وقت سابق هذا العام، بعدما أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه بشأن امتثال باكستان لشروط خطة الإنقاذ في عهد رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي عزله البرلمان عن طريق تصويت بحجب الثقة في أبريل.

وفي عهد رئيس الوزراء المنتخب حديثا شهباز شريف، تجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مايو، لتفادي تعثر مثل سريلانكا.