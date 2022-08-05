وأضاف الملياردير الأميركي خلال حضوره باجتماع مساهمي "تسلا" السنوي، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تجاوزت ذروة التضخم.

واستند ماسك في تحليله الاقتصادي على أسعار السلع الأساسية التي تشتريها شركة "تسلا" وتستخدمها لصناعة السيارات الكهربائية، بحسب قوله، إذ أكد أنه يعمل على شراء السلع قبل أشهر من بدء استخدامها، ما يعطيه رؤية عن تكلفة هذه المواد في المستقبل.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، تسببت الأزمة الأوكرانية، والإغلاقات المستمرة في الصين نتيجة وباء كورونا في أعاقة عمل مصنع "تسلا" في شنغهاي بالصين، بالإضافة لمشاكل سلاسل التوريد ونقص قطاع السيارات اللازمة، فضلا عن مشاكل العمالة.

وبرغم نظرة ماسك، تستهدف شركة "تسلا"، عملاق صناعة السيارات الكهربائية، التوسع في إنتاج مركباتها لتصل إلى 20 مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2030.

وأشار ماسك إلى أن شركته بحاجة لأن تزيد من مصانعها إلى 10 مصانع بهدف الوصول إلى حجم الإنتاج المتوقع، على أن ينتج كل مصنع ما بين 1.5 إلى 2 مليون سيارة سنويًا.