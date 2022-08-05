وبحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، أضاف الاقتصاد في الولايات المتحدة 528 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وهو مستوى أفضل من التوقعات البالغة 250 ألفًا.

وتم تعديل قراءة شهر يونيو بالزيادة من 372 ألف وظيفة إلى 398 ألف وظيفة.

وفي سياق متصل، تراجع معدل البطالة إلى 3.5 بالمئة، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم قد توقعوا أن يستقر معدل البطالة عند 3.6 بالمئة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قرر الأسبوع الماضي رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثاني على التوالي، وبأعلى وتيرة زيادة منذ 1980، في مسعى منه لتهدئة أعلى معدل للتضخم منذ عقد الثمانينات.