وبحلول الساعة 11:10بتوقيت جغرينتش هبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 93.97 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو 0.16 بالمئة إلى 88.40 دولار للبرميل.

وتعرضت الأسعار لضغوط هذا الأسبوع بسبب قلق السوق من تأثير التضخم على النمو الاقتصادي والطلب، لكن مؤشرات على شح المعروض أبقت على استقرار الأسعار.

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن الطلب العالمي على النفط قد تعافى إلى حد كبير لمستويات ما قبل وباء كورونا.

واتفقت مجموعة أوبك+ هذا الأسبوع على زيادة إنتاجها المستهدف من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر، لكن بحسب بيانات أوبك، هذه واحدة من أصغر الزيادات منذ بدء تطبيق مثل هذه الحصص في عام 1982.

ومن المتوقع تصاعد المخاوف المتعلقة بالإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء، إذ من المقرر أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تحظر الواردات الروسية المنقولة بحرا من الخام والمنتجات النفطية حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.