وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء مستوى 140.9 نقطة في شهر يوليو، بانخفاض قدره 8.6 بالمئة عن مستواه في يونيو، والذي كان عند 154.3 نقطة، وهو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي منذ أن بلغ المؤشر أعلى مستوياته على الإطلاق في شهر مارس.

ورغم ذلك، بقي المؤشر، والذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة، أعلى مما كان عليه في يوليو من عام 2021 بنسبة 13.1 بالمئة.

وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في المنظمة، ماكسيمو توريرو، إن انخفاض أسعار السلع الغذائية من مستويات مرتفعة للغاية هو أمر جيد، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الغذاء، إلا أنه أكد استمرار حالة عدم اليقين.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الأسمدة، والتوقعات الاقتصادية العالمية السلبية، وحركة أسعار الصرف، تشكل جميعها "ضغوطًا خطيرة" على الأمن الغذائي العالمي.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 19.2 بالمئة في يوليو مقارنة بمستواه في يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ 10 أشهر.

وهبط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 11.5 بالمئة خلال الشهر، ورغم بقائه أعلى بنسبة 16.6 بالمئة من قيمته المسجلة في يوليو 2021.

وانخفضت أسعار جميع الحبوب التي يشملها المؤشر وعلى رأسها القمح الذي انخفضت أسعاره العالمية بنسبة ملحوظة بلغت 14.5 بالمئة، ويعود ذلك بجزء منه لرد الفعل على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أوكرانيا وروسيا بشأن تحرير حركة التصدير من الموانئ الرئيسية للبحر الأسود.