وبحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، استقر المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي، في ظل مخاوف من تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد عالمي، بسبب وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر قطاع شركات التعدين بنسبة 0.6 بالمئة، إذ واصل النحاس ومعظم المعادن الأساسية الأخرى تلقي الدعم من تراجع الدولار.

وصعد سهم شركة البريد الألمانية "دويتشه بوست" بنسبة 5.8 بالمئة، بعد أن سجلت الشركة نموا في الإيرادات والأرباح، مع تأكيدها على توقعاتها لعام 2022.

كما ارتفع سهم مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية بنسبة 1.4 بالمئة.

وتراجع سهم شركة "أليانز" الألمانية للتأمين 2.3 بالمئة بعد انخفاض صافي أرباح الشركة في الربع الثاني بنحو 23 بالمئة، وهي نسبة أقل من المتوقعات.