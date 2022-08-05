وبحلول الساعة 0801 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بشكل طفيف ليستقر عند 1790.42 دولار للأونصة بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو. وارتفعت الأسعار 1.5 بالمئة هذا الأسبوع.

كما لم تشهد العقود الآجلة الأميركية تغييرات تذكر لتستقر عند 1806.20 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدا.

وزحف الدولار صعودا لكنه واجه مصاعب في تعويض خسائره بعد انخفاضه بأسرع وتيرة له منذ أسبوعين أمس الخميس.

وينصب تركيز السوق الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر يوليو والذي قد يتيح قدرا أكبر من الوضوح بشأن خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع الفضة 0.3 بالمئة إلى 20.21 دولار للأونصة في المعاملات الفورية، كما صعد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 2107.16 دولار. فيما زاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 935.14 دولار للأونصة ويتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.