وتوقع محللون استطلعت رويترز آراؤهم أن يرفع المركزي الهندي معدلات الفائدة بمقدرات يتراوح بين 25 و 50 نقطة أساس، بعد أن ارتفع التصخم في الهند خلال شهر يونيو بنسبة 7 بالمئة.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالمركزي الهندي معدل الفائدة ليصل إلى 5.40 بالمئة.

وفي شهر مايو الماضي، رفع البنك المركزي الهندي معدل الفائدة بمقدار 40 نقطة أساس بشكل مفاجئ، ثم رفع الفائدة مرة أخرى في شهر يونيو بمقدار 50 نقطة أساس.

ويترقب المستثمرون والتجار تعليقًا من محافظ البنك المركزي الهندي على توقعات معدلات التضخم والفائدة للعام الجاري، بهدف استشعار أية دلائل على تطبيق سياسة نقدية متشددة بالمستقبل.