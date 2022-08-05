وشهدت الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، نمواً في صافي إيرادات المجموعة بنسبة 51 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وقالت المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي المالي، إن صافي الربح العائد للمساهمين ارتفع إلى 118 مليون درهم (32 مليون دولار) خلال هذه الفترة، محققاً زيادة بنسبة 74 بالمئة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة في ظلّ التضخّم العالمي.

وبلغ إجمالي أصول المجموعة 6.3 مليار درهم (1.7 مليار دولار) في 30 يونيو 2022، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين في المجموعة للفترة نفسها 2.8 مليار درهم (763 مليون دولار).

وتماشياً مع سياسة مجموعة "أغذية" بتوزيع أرباح نصف سنوية، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للنصف الأول من عام 2022 بما يعادل 8.25 فلس لكل سهم، رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين والجهات التنظيمية.

ويعكس هذا الأداء التأثير الإيجابي لعمليات الاستحواذ التي أجرتها المجموعة مؤخراً بالإضافة إلى مبادراتها الرئيسية لتحسين التكلفة في إطار استراتيجيتها الخمسية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية، خليفة سلطان السويدي، أن النتائج القوية للمجموعة في النصف الأول من العام تعكس نجاح استراتيجة الشركة في عمليات الاستحواذ التي أنجزتها المجموعة العام الماضي والتي ساهمت في زيادة أرباحنا. مضيفا أن المجموعة تواصل دمج أعمال جميع الشركات التابعة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أوجه التآزر بشكل فعال.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، آلان سميث، إن تركيز المجموعة انصب خلال الربع الأول على توحيد أعمال الشركات المستحوذ عليها، بينما تم تكريس الجهود في الربع الثاني على تعزيز سُبل التعاون والتكامل بين أعمال المجموعة، مما ساعد على تعويض ارتفاع التكاليف المباشرة ومصاريف عمليات الاندماج والاستحواذ، والحد من تأثير اضطرابات سلسلة الإمداد، ومواجهة تقلبات السوق والتضخم، مع الحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على جودة المنتجات.