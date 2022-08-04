وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس إن العجز التجاري انخفض بنسبة 6.2 بالمئة إلى 79.6 مليار دولار.

وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.7 بالمئة، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 260.8 مليار دولار في يونيو، بينما تراجعت الواردات 0.3 بالمئة إلى 340.4 مليار دولار.

وكانت التجارة هي النقطة المضيئة الوحيدة في الاقتصاد الأميركي بالربع الثاني، إذ أضافت 1.43 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت بمثابة عائق لسبعة أرباع متتالية.

ووكان الاقتصاد الأمريكي قد انكمش بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع من أبريل إلى يونيو.