وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الخميس، إن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية قد زادت بنسبة 36 بالمئة لتصل إلى 5.6 مليون دولار في نفس الفترة.

وأوضحت الشركة أن السيولة الحالية المتاحة لها بلغت 7.2 مليار دولار أمريكي، منوهة إلى أن الالتزامات الرأسمالية الجديدة لمشتريات الطائرات بلغت 750 مليون دولار أميركي.

وأضافت أنها قد وقعت تفويضا جديدا لإدارة الطائرات للاستحواذ على إدارة ما يصل إلى 75.1 مليار دولار أميركي من أصول الطائرات .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور، إن الطلب على السفر الجوي لا يزال قويا، وأكد أن جميع المؤشرات الكبرى تشير إلى موسم صيفي قوي للعملاء من شركات الطيران.