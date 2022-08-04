وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الخميس، إن الأرباح التشغيلية للشركة بلغت 3 ملايين درهم (816.7 ألف دولار) بالربع الثاني، مقابل خسائر بقيمة 32 مليون درهم (8.71 ملايين دولار) في الربع الأول.

وأضافت الشركة إنها ستعمل على تنفيذ عمليات تطوير إيجابية متمثلة في خطة التعافي الاستراتيجية خلال الفترة القادمة.

وقامت الاتحاد العقارية، بحسب البيان، بخفض التكاليف خلال الربع الثاني من العام، إذ تراجعت النفقات الإدارية والعامة للشركة بنسبة 42 بالمئة على أساس سنوي إلى 17 مليون درهم ( 4.63 مليون دولار) في الربع الثاني من العام 2022، وبنحو 32 بالمئة إلى 37 مليون درهم (10 مليون دولار) في النصف الأول من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.