ومنحت شركة "تي يو في راينلاند"، وهي شركة مستقلة في خدمات اختبار الأنظمة والتفتيش وإصدار الشهادات وفقًا للمعايير الدولية القائمة ومقرها ألمانيا، هذه الشهادات لشركة (سابك للمغذيات الزراعية) في الجبيل، نظير إنتاجها 37,800 طن من الأمونيا الزرقاء، ولشركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف) المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، وذلك نظير إنتاجها 8,075 طن من الهيدروجين الأزرق.

ولاعتماد أن يكون الهيدروجين أزرقًا والأمونيا زرقاء، يجب استخلاص جزء كبير من ثاني أكسيد الكربون المرتبط بعملية التصنيع واستخدامه في أعمال التكرير والمعالجة والتسويق.

وتعليقًا على ذلك، قال نائب الرئيس للكيميائيات في أرامكو السعودية، أوليفييه ثوريل: "هذه الشهادات هي الأولى من نوعها في العالم وتمثّل إنجازًا في إطار جهودنا لتطوير حلول الطاقة النظيفة، ورفع قدراتنا لتصدير الهيدروجين والأمونيا. ويعزز هذا التقدير المستقل لعملياتنا من مكانة أرامكو السعودية و(سابك) في التخلص من الكربون في قطاعات متعددة، ويشمل ذلك الطاقة، والطيران، والمواد الكيميائية، والنقل، وصناعات الأسمدة".