عقد وانغ محادثات مع وزراء الرابطة وسط توتر شديد تشهده المنطقة في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، وهي الخطوة التي أشعلت غضب بكين.

وأصدرت الرابطة بيانا قويا في وقت سابق اليوم حثت فيه الولايات المتحدة والصين على إظهار "أقصى درجات ضبط النفس" في أعقاب الزيارة، و"الامتناع عن أي عمل استفزازي".

وتدعي الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وتعارض أي تعامل بين المسؤولين التايوانيين وممثلي حكومات أجنبية.

في كلمته الافتتاحية، لم يشر وانغ إلى الوضع، لكنه أكد بدلا من ذلك على تعزيز الصين ودول آسيان التعاون في السنوات الماضية.

وقال "قمنا بحماية واحة السلام في مواجهة الاضطرابات التي يشهدها الوضع الأمني الدولي".

تتكون رابطة دول جنوب شرق آسيا من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

وأصبحت الصين واحدة من أكبر المقرضين للدول النامية من خلال مبادرة "الحزام والطريق"، والتي تهدف لتوسيع التجارة من خلال بناء موانئ وسكك حديدية وبنى تحتية أخرى في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.

وأثار هذا اتهامات بأن بكين تستخدم الديون لكسب نفوذ سياسي، لكن المسؤولين الصينيين ينفون ذلك.

وخلال اجتماعات بنوم بنه، تعهد وانغ بأن الصين ستواصل السعي "لتعزيز التنمية عالية الجودة، وبناء نمط تنمية جديد، وتوفير زخم أكبر للانتعاش الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وتوفير المزيد من فرص التنمية لدول رابطة آسيان".

كما التقى الوزير الصيني بشكل منفرد الأربعاء مع هون سين، رئيس وزراء كمبوديا، الدولة التي تستضيف اجتماعات آسيان هذا العام، وهي واحدة من أكثر دول الرابطة تأييدا للصين.