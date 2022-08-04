وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة، ليسير على درب الأسهم الآسيوية التي زادت 0.4 بالمئة، وفي أعقاب صعود قوي للمؤشرات الأميركية أمس، بعد بيانات اقتصادية قوية وتوقعات إيجابية للشركات.

وصعد سهم "كريدي أجريكول" بنسبة 2 بالمئة، وانضم إلى نظيريه "بي.إن.بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال" في إعلان نتائج أرباح فصلية أفضل من المتوقع.

وقفز سهم "لوفتهانزا" الألمانية بنسبة 5.2 بالمئة، بعد عودة الشركة لتسجيل أرباح تشغيلية في الربع الثاني من العام، مدعومة بزيادة الطلب على رحلات الشحن الجوي.

لكن الشركة الألمانية نبهت إلى أنها لن توفر سوى نحو 80 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للركاب في الربع الثالث من العام، وهو ما يقل عن مخطط الشركة، بسبب نقص العمالة في المطارات وشركات الطيران.

ومن المنتظر أن يرفع بنك إنجلترا تكاليف الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75 بالمئة وفقا لاستطلاع أجرته رويترز، إذ يواجه البنك صعوبات في السيطرة على تضخم بلغ أعلى مستوى في أربعة عقود.