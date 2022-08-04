وقررت اللجنة صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة القياسي إلى 13.75 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2017، بما يتماشى مع توقعات 23 من 29 خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع أجرته رويترز.

وكانت نسبة التضخم، في أكبر بلاد أميركا الجنوبية مساحة، قد ارتفعت بنسبة 11.73 بالمئة على أساس سنوي في شهر مايو الماضي.

وظلت نسبة التضخم بالبرازيل فوق مستوى 10 بالمئة منذ سبتمبر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ومن المتوقع أن تبقى نسبة التضخم مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.

وتوقعت البرازيل في وقت سابق أن تبلغ نسبة التضخم للعام الجاري 3.5 بالمئة، ونحو 3.25 بالمئة للعام 2023، وهي نسبة أقل بكثير من نسب التضخم الحالية.