وقال مكتب الإحصاء الاتحادي (روستات) إن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع 0.14 بالمئة على مدار الأسبوع حتى أول أغسطس بعد انخفاضه 0.08 بالمئة في الأسبوع السابق عليه.

وواصل مؤشر أسعار المستهلكين تراجعه حتى بعد أن خفض البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس إلى ثمانية بالمئة الشهر الماضي وأشار إلى أنه مستعد لدراسة مزيد من التيسير النقدي لكبح ركود اقتصادي.

وفي بيانات منفصلة، قالت وزارة الاقتصاد الروسية إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ظل مستقرا عند 15.30 بالمئة في أول أغسطس، وهو نفس المستوى الذي كان عنده قبل أسبوع.

وما زال التضخم في روسيا مرتفعا لكنه يتباطأ بعد أن سجلت أسعار معظم السلع قفزات منذ 24 فبراير شباط عندما أرسلت روسيا عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا.

وحتى الآن هذا العام، ارتفعت أسعار المستهلكين 11.16 بالمئة، مقارنة مع زيادة بلغت 4.69 بالمئة في نفس الفترة في 2021، بحسب بيانات روستات.