وأضاف المسؤول أن بايدن يريد أن يرى المزيد، وأنه سيدفع في الداخل والخارج نحو زيادة إمدادات الطاقة.

واتفق تحالف "أوبك+" في اجتماع اليوم، على زيادة طفيفة في الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا فقط، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، وذلك مقارنة مع حوالي 432 ألفا ثم 648 ألف برميل إضافية في الشهرين السابقين.

وكانت الولايات المتحدة تأمل في زيادة كبيرة في المعروض من النفط لخفض الأسعار.

وذكر بيان من "أوبك+" اليوم إن "محدودية الطاقة الفائضة تقتضي استخدامها بحذر شديد استجابة لانقطاعات الإمدادات الشديدة".

وأضاف التحالف النفطي أن "عدم كفاية الاستثمارات ستؤثر على توفر معروض نفطي كاف لسد الطلب المتنامي لما بعد 2023".

وتأتي الزيادة، التي تعادل 86 ثانية من الطلب العالمي على النفط، بعد أسابيع من التكهنات بأن رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط ستؤدي إلى زيادة إنتاج النفط.

وتسببت العقوبات الأميركية والغربية على روسيا في ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى زيادة التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود وإلى رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل حاد.