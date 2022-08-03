وأشار تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة "كايشين للمعلومات والإعلام"، إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى 55.5 نقطة مقابل 54.5 نقطة خلال يونيو الماضي.

وفي المقابل، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال يوليو الماضي إلى 50.4 نقطة مقابل 51.7 نقطة تم تسجيلها في يونيو الماضي.

وأشارت بيانات مسح يوليو الماضي إلى استمرار تعافي نشاط قطاع الخدمات في الصين مع تخفيف القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا وعودة أوضاع النشاط إلى طبيعتها تقريبًا.

وارتفع المؤشر الفرعي لناتج القطاع إلى أعلى مستوياته منذ 15 شهرًا، في حين ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة أيضا.

وأدت الجائحة إلى استمرار تراجع الطلب الخارجي الذي سجل انخفاضًا طفيفًا خلال الشهر الماضي.