وكانت الشركة قد حققت أربحًا بقيمة 2.82 مليار ريال (750 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة السعودية، اليوم الأربعاء، إنها سوف تقوم بتوزيع أرباح بقيمة 1.99 مليار ريال (530 مليون دولار) على المساهمين عن الربع الثاني، بواقع ريال واحد لكل سهم.

وأضاف بيان شركة الاتصالات السعودية أن صافي الربح في النصف الأول بلغ 5.87 مليار ريال (1.56 مليار دولار)، مقارنة مع 5.77 مليار ريال (1.54 مليار دولار) قبل عام، بزيادة نسبتها 1.71 بالمئة.