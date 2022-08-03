وارتفع المؤشر "نيكي" بنسبة 0.53 بالمئة إلى 27741.90 نقطة، بعدما انخفض 1.42 بالمئة بجلسة أمس الثلاثاء، والتي شهدت أكبر خسارة يومية للمؤشر في نحو ثلاثة أسابيع.

كما ارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 0.27 بالمئة إلى 1930.77 نقطة.

وقال الخبير بشركة نومورا للأوراق المالية، ماكي ساوادا، إن المستثمرين بحثوا عن الأسهم التي حققت نتائج أرباح إيجابية، مما أعطى دفعة للسوق اليابانية، كما أنهم اشتروا أسهما بعد انخفاض الجلسة السابقة.

وقفز سهم "دايكن إندستريز" بنسبة 3.96 بالمئة، بعدما رفعت شركة تصنيع أجهزة التكييف توقعاتها.

كما ارتفع سهم سكك حديد غرب اليابان 3.47 بالمئة بعد نشر أرباحها التشغيلية الفصلية.

وارتفع سهم "سانريو" 12.85 بالمئة بعد أن رفع مالك العلامة التجارية "هيلو كيتي" توقعاته الاقتصادية وتوقعات توزيع الأرباح.

وصعد سهم شركة "طوكيو إلكترون" لتصنيع معدات الرقائق 0.96 بالمئة، كما ارتفع سهم "سوفت بنك" المستثمر في مجال التكنولوجيا بنسبة 0.84 بالمئة.

فيما تراجع سهم "نينتندو" لصناعة الألعاب 1.9 بالمئة وكان الأسوأ أداء بين أكبر 30 سهما على المؤشر توبكس، يليه سهم مجموعة "ميتسوبيشي" المالية الذي انخفض 1.81 بالمئة.

وارتفع 108 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 111.