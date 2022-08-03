وفي مارس الماضي، أعلنت شركة جون مينزيس أن وحدة تابعة لشركة أجيليتي لخدمات الطيران ستستحوذ عليها مقابل 571 مليون جنيه إسترليني (749 مليون دولار).

وقالت المجموعة البريطانية لخدمات المطارات في حينها إن المساهمين سيحصلون على 608 بنسات نقدا عن كل سهم من أسهم جون مينزيس بزيادة بنحو 81 بالمئة عن سعر إقفال السهم يوم الثامن من فبراير وهو اليوم السابق على تلقي الشركة عرض الاستحواذ من أجيليتي.

وقالت أجيليتي اليوم في بيان لبورصة الكويت إنه من المتوقع تعليق إدراج الأسهم العادية والأسهم الممتازة لشركة جون مينزيس في قطاع الإدراج المميز في بورصة لندن اعتبارا من الغد الساعة السابعة والنصف صباحا.

وأشار البيان إلى أن المحكمة المختصة قد وافقت أمس على وقف نظام الأسهم العادية والأسهم الممتازة لشركة جون مينزيس "وتعد هذه خطوة مهمة أخرى في إجراءات الصفقة".

وستُدمج مينزيس مع شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) التابعة لأجيليتي. وتملك أجيليتي بالفعل حصة 19 بالمئة في مينزيس المتخصصة في خدمات المطارات والمدرجة في بورصة لندن.

ومن المتوقع أن تصبح المجموعة المدمجة أكبر شركة لخدمات المطارات في العالم من حيث عدد الدول التي تخدمها والثالثة على مستوى العالم من حيث الإيرادات.