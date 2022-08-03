وأضاف الغيص للقناة الإخبارية الجزائرية: "لا زلنا نشهد زيادة الطلب على النفط بشكل مطرد وبشكل مميز مقارنة بالفترة التي مرت علينا في جائحة كورونا في العامين 2020 و2021.. كان هناك تعاف بعد الجائحة ومازلنا نشهد تعافيا في الطلب بالرغم من انخفاض الوتيرة نسبيا".

وأشار إلى أن "التحديات في إمدادات النفط الصخري في الولايات المتحدة أثرت على ميزان العرض والطلب".

وتولى الغيص منصبه بشكل رسمي مطلع الشهر الجاري، خلفا للراحل محمد باركيندو. وهو أول كويتي يتولى هذا المنصب الرفيع في المنظمة الدولية.

ومن المقرر أن يجتمع تحالف "أوبك+" اليوم وسط توقعات السوق بزيادة مطردة أو طفيفة في إنتاج النفط، إذ يضخ معظم أعضائها بالفعل قرب قدراتهم الإنتاجية القصوى وغير قادرين على تلبية الدعوات الأميركية لزيادة الإنتاج للمساعدة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وتسببت العقوبات الأميركية والغربية على روسيا في ارتفاع أسعار الطاقة بجميع أشكالها، مما أدى إلى زيادة التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود وإلى رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل حاد.

ورفعت "أوبك" الإنتاج، بما يتماشى مع أهدافها، بنحو 430 ألف برميل و650 ألف برميل يوميا في الشهر خلال الأشهر الأخيرة، ورفضت التحول إلى زيادات أسرع في الإنتاج.

وأشارت مصادر في المجموعة إلى نقص القدرة الإنتاجية الإضافية بين الأعضاء لإضافة مزيد من الإنتاج وكذلك الحاجة إلى مزيد من التعاون مع روسيا في إطار مجموعة "أوبك+" الأوسع.

وسيناقش اجتماع اليوم سياسات الإنتاج من سبتمبر أيلول وربما بعد ذلك.

وبحلول سبتمبر، ستكون "أوبك+" قد أنهت جميع تخفيضات الإنتاج القياسية التي طبقتها في عام 2020 للتعامل مع انهيار الطلب الناجم عن جائحة كورونا.