وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 7:10 بتوقيت غرينتش.

وينتظر المستثمرون بيانات مهمة عن نمو الأعمال والخدمات في منطقة اليورو، وذلك لقياس الوضع الاقتصادي للقارة وسط مخاوف من حدوث ركود.

وانخفض سهم شركة "بي. إم. دبليو" لصناعة السيارات الفارهة 5.5 بالمئة بعد تحذير من تقلبات كبيرة في النصف الثاني من العام.

وحدت تقارير الأرباح القوية الصادرة عن شركات أخرى من الخسائر في التعاملات الصباحية.

وارتفع سهم "إينفينيون"، المورد الرئيسي للرقائق متناهية الصغر لقطاعة السيارات، بنسبة 3.1 بالمئة مع رفع الشركة توقعاتها للعام بالكامل، وإعلانها زيادة بنسبة 33 بالمئة على أساس سنوي في عائداتها الفصلية.

وقفز سهم شركة "أفاست" المدرجة في بورصة لندن 42.4 بالمئة.