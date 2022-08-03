وأعلن البنك في بيان لموقع البورصة السعودية أن ربحه الصافي بلغ 1.082 مليار ريال (287.97 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة مع 919 مليون ريال (245 مليون دولار) قبل عام.

وعلى أساس ربعي، ارتفع الربح الصافي لبنك "ساب" بنسبة 7.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح 1.004 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وأشار البنك إلى أن سبب هذه الزيادة هو ارتفاع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنحو 161 مليون ريال في الربع الثاني، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وذلك بسبب ارتفاع دخل العمليات وارتفاع حصة الأرباح في الشركات الزميلة.

وقابل إن هذا الارتفاع جزئيا ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة وإجمالي مصاريف العمليات.

وأضاف أن صافي الربح لفترة النصف الأول بلغ 2.086 مليار ريال (557 مليون دولار)، مقارنة مع 1.889 مليار ريال (504 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة نسبتها 10.43 بالمئة.

وأرجع البنك ارتفاع أرباح النصف الأول إلى ارتفاع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنحو 188 مليون ريال، مقارنة بالعام السابق بسبب الارتفاع في اجمالي دخل العمليات وارتفاع حصة الارباح في الشركات الزميلة، وقابل هذا جزئيا ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة و اجمالي مصاريف العمليات، بحسب بيان البنك على موقع البورصة.