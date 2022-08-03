وبلغ صافي الأرباح العائدة لحملة الأسهم العادية 3.6 مليار دولار، أو 3.47 دولار للسهم في الربع الثاني، مقارنة مع خسارة بلغت 97 مليون دولار، أو عشرة سنتات للسهم، في الفترة نفسها العام الماضي.

وخفضت الشركة مكاسبها من الربع الأول، عندما سجلت أرباحا بلغت 4.7 مليار دولار، أو 4.65 دولار للسهم.

وعلى مدار الفترة من أبريل إلى يونيو، حققت الشركة هدفها لخفض الدين بحوالي خمسة مليارات دولار إلى أقل من 20 مليار دولار، مما يفتح الباب أمام استئناف برنامج بقيمة 3 مليارات دولار لإعادة شراء الأسهم.

وقالت أوكسيدنتال بتروليوم إنها أعادت شراء أسهم بقيمة 1.1 مليار دولار حتى أول أغسطس.

وتضاعف سعر سهم الشركة إلى أكثر من المثلين هذا العام ليصل إلى 65.06 دولار اليوم الثلاثاء مع استفادة الشركة من ارتفاع أسعار النفط في أعقاب أزمة أوكرانيا.