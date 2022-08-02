وأضاف الوزراء، في بيان أصدرته بريطانيا، أنهم يدرسون فرض حظر شامل على جميع الخدمات التي تتيح نقل النفط الخام الروسي بحرا، ما لم يتم شراء النفط بسعر يتم الاتفاق عليه بالتشاور مع الشركاء الدوليين "أو بأقل منه".

وقال الوزراء إنهم سيبحثون أيضا تدابير تضمن للدول الأكثر تأثرا إمكانية الوصول إلى منتجات الطاقة، بما في ذلك المنتجات من روسيا.

وتضم مجموعة الدول السبع الكبرى كلا من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.

وتعمل دول المجموعة على إيجاد طرق لسد النقص في الطاقة، والتصدي لارتفاع الأسعار مع الالتزام بتعهداتها المناخية، بالتزامن مع مواجهة مع روسيا بعد أزمة أوكرانيا.

واندلعت الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي، وتسببت في فرض عقوبات من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول على روسيا، شملت قطاع الطاقة بجانب قطاعات أخرى.