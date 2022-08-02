ووفقًا للإفصاحات، فقد ارتفعت الأرباح الصافية للشركات خلال النصف الأول من 2022 بنسبة 57.1 بالمئة على أساس سنوي، إذ بلغت الأرباح الصافية للشركات في النصف الأول من العام الماضي نحو 32.2 مليار درهم (8.77 مليار دولار).

ووصلت أرباح 29 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في النصف الأول من العام الجاري إلى 38.7 مليار درهم (10.5 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 65.2 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغت أرباح 12 شركة مدرجة في سوق دبي المالي نحو 11.89 مليار درهم (3.24 مليارات دولار)، في النصف الأول من 2022، بارتفاع نسبته 35.5 بالمئة.

واستحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بنسبة ناهزت 48 بالمئة، مع تحقيق 14 بنكاً مدرجاً أرباحاً صافية بنحو 24.27 مليار درهم (6.6 مليارات دولار) في النصف الأول من العام الجاري.

وحاز بنك "أبوظبي الأول" علي الحصة الأكبر من الأرباح الإجمالية، بعد أن سجل أرباحاً صافية بنحو 8 مليارات درهم (2.18 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 50 بالمئة على أساس سنوي.

وجاءت شركة "ألفا ظبي القابضة" في المرتبة الثانية من حيث إجمالي الأرباح، بعد تحقيقها 7.9 مليار درهم (2.15 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري بنمو بنسبة 357.6 بالمئة على أساس سنوي.

وتصدر "بنك الإمارات دبي الوطني" المرتبة الثالثة مع ارتفاع أرباحه الصافية إلى 5.3 مليار درهم (1.44مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري، محققاً بذلك أعلى أرباح نصف سنوية منذ عام 2019.

وحققت مجموعة "إي آند" (مجموعة اتصالات سابقاً) صافي أرباح بنحو 4.9 مليارات درهم ( 1.33 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وارتفعت أرباح شركة "بروج" قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بنسبة 1.7 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 1.5مليار دولار .

وزادت الأرباح الصافية لبنك "أبوظبي التجاري" إلى 3 مليار درهم (820 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري بنمو بنسبة 21 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام.

وسجل بنك "دبي الإسلامي" نمواً قوياً في صافي الأرباح بنسبة 45 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 مليار درهم ( 2.7 مليار دولار) مقابل 1.86 مليار درهم (510 مليون دولار) للفترة نفسها من العام السابق.

ونمت الأرباح الصافية لمجموعة "الدار العقارية" إلى 1.53 مليار درهم (420 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري بزيادة على أساس سنوي بنسبة 44 بالمئة.

وارتفعت أرباح "بنك المشرق" إلى 1.4 مليار درهم (380 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري.

وصعدت الأرباح الصافية لمصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 30 بالمئة لتبلغ 1.4 مليار درهم (380 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري.