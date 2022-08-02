وانخفض المؤشر نيكي 1.42 بالمئة إلى 27594.73 نقطة، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.77 بالمئة إلى 1925.49 نقطة.

وقال إيكو ميتسوي، مدير الصناديق بشركة أيزاوا للأوراق المالية "هناك عدة أسباب لبيع الأسهم لجني أرباح اليوم. أولا: كان أداء وول ستريت ضعيفا الليلة الماضية. وأيضا شعر المستثمرون بالقلق من مخاطر تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين".

وانخفض سهم طوكيو إلكترون المنتجة لمعدات تصنيع الرقائق اثنين بالمئة ليسجل أكبر انخفاض على المؤشر نيكي. وهبط سهم دايكن إنداستريز لتصنيع أجهزة التكييف 3.04 بالمئة، وتراجع سهم فانوك لتصنيع الروبوتات 2.16 بالمئة.

وهبط سهم تويوتا موتور 2.6 بالمئة ليسجل أكبر انخفاض على المؤشر توبكس.

كما انخفض سهم (جيه.إس.آر) 18.57 بالمئة بالحد الأدنى اليومي للانخفاض بعدما خفضت الشركة المصنعة لمواد أشباه الموصلات توقعاتها للأرباح السنوية.

وتراجع سهم هينو موتورز لصناعة السيارات 9.86 بالمئة.

على الجانب الآخر، ارتفع سهم (تي.دي.كيه) لتصنيع أجهزة الاستشعار 13.5 بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن ارتفاع أرباحها الفصلية.

وارتفع 18 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 206.