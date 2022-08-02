ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ضخت 28.98 مليون برميل يوميا من الخام الشهر الماضي، بزيادة قدرها 310 آلاف برميل يوميا عن مجمل الإنتاج في يونيو.

وجاء حوالي 240 ألف برميل يوميا من تلك الزيادة من منتجي أوبك العشرة الذين يشملهم اتفاق بين المنظمة وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تعهدوا فيه بزيادة إنتاجية قدرها 412 ألف برميل يوميا.

ووجد المسح أن الإنتاج أقلّ من هدف يوليو بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا، وأن الامتثال للتخفيضات المتعهَّد بها المتبقية بلغ 418 بالمئة، ارتفاعًا من 253 بالمئة في يونيو.

وفقًا لاستطلاعات لرويترز، فإن الإنتاج شهد زيادات أقلّ من المتوقع بين أكتوبر ويونيو، باستثناء فبراير، إذ يفتقر العديد من المنتجين إلى القدرة على ضخ المزيد بسبب قلة الاستثمارات، وهو اتجاه تسارع بسبب الجائحة.

ومن غير المتوقع أن تقرر أوبك+ زيادة أخرى في الإنتاج في اجتماعها يوم الأربعاء. وقال مصدر بالمجموعة "الاجتماع من غير المرجح أن يشهد نتيجة مفاجئة فيما يتعلق بزيادة في الإنتاج".