وسجلت البلاد ارتفاعًا بمعدل التضخم بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي.

وكانت نسبة التضخم في كوريا الجنوبية لشهر يوليو موافقة لتوقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراؤهم.

وقال المركزي الكوري إن نسبة التضخم العالية كانت متوقعة، موضحًا أن قرار رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي كان نتيجة لهذه التوقعات.

وقام البنك المركزي في كوريا الجنوبية في يوم 13 من شهر يوليو الماضي برفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير مسبوق بمقدار نصف نقطة مئوية من 1.75 بالمئة إلى 2.25 بالمئة، لمكافحة ضغوط التضخم المتنامية تأثرا بأسعار الطاقة والسلع المرتفعة.

وتتجاوز مستويات التضخم في يوليو نسبة 2 بالمئة، وهي النسبة المستهدفة للبنك المركزي على المدى المتوسط، للشهر السادس عشر على التوالي.