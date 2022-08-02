وقالت الشركة في بيان لها إن الإيرادات الموحدة لـ "إي آند" خلال النصف الأول من 2022 قد ارتفعت بنسبة 3.8 بالمئة لتصل إلى 26.3 مليار درهم (7.16 مليار دولار).

ووصلت قاعدة المشتركين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 13.3 مليون مشترك، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين وصل إجمالي عدد مشتركي "إي آند" إلى 160 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 2.5 بالمئة.

واعتمد مجلس إدارة المجموعة توزيع أرباح نقدية على المساهمين للنصف الأول من العام 2022 بقيمة 40 فلسا للسهم الواحد.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند"، حاتم دويدار، إن المجموعة حققت أداءً جيداً على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي شهدت ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضغوظ أسعار الصرف.