وتراجعت نسبة الباحثين عن وظيفة في منطقة العملة الواحدة، في أيار/مايو إلى أدنى مستوياتها منذ نيسان/أبريل 1988، تاريخ بدء وكالة يوروستات في تسجيل هذه البيانات.

ويعني بقاء المعدل مستقرا في حزيران/يونيو أنه تراجع من 7,9 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، مع 12,93 مليون عاطل عن العمل في الاتحاد الأوروبي.

وفي دول الاتحاد الأوروبي البالغة 27 دولة وبينها تلك التي لم تعتمد اليورو، بقي معدل البطالة في حزيران/يونيو مستقرا عند 6,0 بالمئة.

وارتفعت نسبة البطالة بين الشباب أي الباحثين عن عمل دون 25 عاما، بشكل طفيف بين أيار/مايو وحزيران/يونيو، مسجلة 13,6 بالمئة في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ككل.